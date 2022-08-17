Победивший рак крови житель Твери снова покорил Эльбрус и собирается на ультрамарафон в ЮАР

Артём Алискеров победил рак крови и Эльбрус покорил два раза. Фото: VK/aliskerov

Победивший рак крови 33-летний тверичанин Артём Алискеров снова покорил Эльбрус. Энтузиаст, спортсмен сейчас он находится в стойкой ремиссии. Поэтому бегает, участвует в марафонах, покоряет горные вершины.

За время борьбы с болезнью Артем активно вел блог в интернете - мотивировал сотни людей на борьбу с онкологией. У него тысячи поклонников по всему миру.

«КП»-Тверь» много раз писала об Артеме и его начинаниях, следила за его историей. Страшный диагноз Алискерову поставили в январе 2019 года.

А уж когда врачи объявили ему о стойкой ремиссии, Артема было не остановить - его физической активности позавидует любой здоровый спортсмен. Он в Калининграде, бегал на Камчатке, тренировался в Сочи, пробежал через все озеро Байкал от юга до севера (770км), пробегал и по Тверской области и вот сейчас во второй раз взошёл на Эльбрус.

На днях Алискеров опубликовал пост в соцсети, в котором поделился с подписчиками: снова покорил Эльбрус!

«Сегодня взошёл я и вся наша группа (8 человек) на самую высокую вершину Европы (5642 м).

11 августа был ровно год после того, как меня выписали. Я нахожусь 3 года в ремиссии. Сегодня я нахожусь на горе Эльбрус на станции Гарабаши, как и ровно год назад, хочу сделать это традицией, сегодня рано утром наша команда штурмовала вершину Эльбруса. Боженька дал нам прекрасную погоду».

Сообщил Алискеров и о своих планах:

-Дальше мы границы расширяем и уже в ноябре будет первый проект вне России, мы открываем ультрамарафоны по странам мира, первой такой страной будет ЮАР, а год планирую закрыть первым ультрамарафоном после болезни дистанцией в 100 км за раз.