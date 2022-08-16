Жители Тверской области воздерживаются от покупок автомобилей, а вот на сливочном масле не экономят - оно подешевело

Масла в Тверской области стали производить больше, и оно подешевело. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В июле 2022 годовая инфляция в Верхневолжье составила 15,9%. Это соответствует общей тенденции в стране, но сами показатели еще остаются несколько выше, чем в Центральном федеральном округе и России в целом (15,52% и 15,10% соответственно).

Инфляционный прогноз на ближайшие в регионе месяцы такой: к концу 2022 года инфляция уменьшится до 12–15%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Тверское отделение Банка России сообщает:

«В Тверском регионе выросли объемы производства сливочного масла, что способствовало увеличению его предложения. В результате годовой темп прироста цен на сливочное масло в регионе уменьшился».

За месяц также заметно снизился (на 1,6 п.п.) годовой темп прироста цен на непродовольственные товары. Тверичане активно закупали стройматериалы весной, а летом спрос на них несколько уменьшился. Расширился выбор пиломатериалов, в том числе из-за сокращения экспорта древесины и продуктов её переработки. В совокупности эти факторы привели к дальнейшему снижению стоимости обрезной доски и древесностружечных плит по сравнению с прошлым годом.

-Продолжилась коррекция цен на автомобильном рынке после их всплеска в марте. Спрос на автомобили сдерживался в том числе ограниченным ассортиментом предлагаемых к продаже моделей и комплектаций. Тверичане в условиях повышения склонности к сбережению стали меньше делать крупных покупок, в число которых попали и автомобили, - считает Михаил Цибарев, эксперт тверского отделения Банка России.

Графика: Росстат по материалам Банка России