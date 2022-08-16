В Тверской области 27 августа отметят день Калининского района

Праздник завершится фейерверком Фото: Татьяна Коркина

27 августа на лыжной базе на станции Чуприяновка состоится праздник в честь Дня Калининского района.

Для гостей подготовлена насыщенная праздничная программа: выступление артистов тверской эстрады, кавер-групп; концерт детского и народного творчества; спортивные мероприятия.

На площадке с 12:00 будет работать ярмарка ремесел.

Праздник начнется с торжественного шествия в 13:00, а завершится фейерверком в 22:00.