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Общество16 августа 2022 16:37

В Тверской области 27 августа отметят день Калининского района

В программе: спортивные мероприятия, концерт и фейерверк
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Праздник завершится фейерверком

Праздник завершится фейерверком

Фото: Татьяна Коркина

27 августа на лыжной базе на станции Чуприяновка состоится праздник в честь Дня Калининского района.

Для гостей подготовлена насыщенная праздничная программа: выступление артистов тверской эстрады, кавер-групп; концерт детского и народного творчества; спортивные мероприятия.

На площадке с 12:00 будет работать ярмарка ремесел.

Праздник начнется с торжественного шествия в 13:00, а завершится фейерверком в 22:00.

Программа мероприятий Фото: администрация Калининского района

Программа мероприятий Фото: администрация Калининского района