В Твери отремонтировали кровлю многоэтажного дома после обращения его жительницы к губернатору

Отремонтированная крыша многоэтажки. Фото: ПТО

В многоквартирном доме № 24 по улице Королёва в Твери завершён капремонт кровли с применением утепления. Как сообщила пресс-служба областного правительства, работы выполнены по поручению губернатора Игоря Рудени.

За содействием в решении вопроса к главе региона в ходе личного приёма граждан в апреле этого года обращалась жительница этого дома Наталья Красовская.

Тогда губернатор ответил, что ремонт проведут до осени.

В итоге дом был включен в муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

В настоящее время работы полностью завершены и приняты Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области.