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Общество16 августа 2022 7:39

В Твери отремонтировали кровлю многоэтажного дома после обращения его жительницы к губернатору

Об этом сообщает областное правительство
Алексей АНДРЕЕВ
Отремонтированная крыша многоэтажки.

Отремонтированная крыша многоэтажки.

Фото: ПТО

В многоквартирном доме № 24 по улице Королёва в Твери завершён капремонт кровли с применением утепления. Как сообщила пресс-служба областного правительства, работы выполнены по поручению губернатора Игоря Рудени.

За содействием в решении вопроса к главе региона в ходе личного приёма граждан в апреле этого года обращалась жительница этого дома Наталья Красовская.

Тогда губернатор ответил, что ремонт проведут до осени.

В итоге дом был включен в муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

В настоящее время работы полностью завершены и приняты Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области.

Наталья Красовская на приеме у губернатора.

Наталья Красовская на приеме у губернатора.

Фото: ПТО