Многодетной семье из Тверской области подарили болотоход

Коробкины довольны. Фото: ПТО

Многодетной семье Коробкиных из Жарковского района Тверской области подарили болотоход. С помощью этой машины семейство теперь сможет ездить в лес за ягодами и грибами.

В семье воспитываются четверо детей. Коробкины Коробкины ведут своё подсобное хозяйство. Разводят кур, гусей, поросят. Летом всей семьёй собирают в лесу чернику и землянику. Их давней мечтой был вездеход, на котором можно было бы и привезти сено для животных, и съездить в труднодоступные уголки леса за ягодами и грибами.

«Мечта многодетной семьи сбылась благодаря помощи социально ответственного бизнеса – компания «Технострой» оказала содействие в приобретении болотохода для Коробкиных. В пятницу, 29 июля, он был передан семье», - сообщает пресс-служба Правительства Тверской области.

Кроме того, для многодетной семьи была приобретена квартира. В апреле 2022 года Ирина Коробкина на личном приёме в областном правительстве обратилась к губернатору Игорю Рудене с просьбой посодействовать в решении жилищного вопроса. Сейчас вопрос решён – для Коробкиных приобретена трехкомнатная квартира в посёлке Жарковский.