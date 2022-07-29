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Общество29 июля 2022 15:56

Многодетной семье из Тверской области подарили болотоход

На нём семья сможет ездить за сеном и ягодами
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Коробкины довольны.

Коробкины довольны.

Фото: ПТО

Многодетной семье Коробкиных из Жарковского района Тверской области подарили болотоход. С помощью этой машины семейство теперь сможет ездить в лес за ягодами и грибами.

В семье воспитываются четверо детей. Коробкины Коробкины ведут своё подсобное хозяйство. Разводят кур, гусей, поросят. Летом всей семьёй собирают в лесу чернику и землянику. Их давней мечтой был вездеход, на котором можно было бы и привезти сено для животных, и съездить в труднодоступные уголки леса за ягодами и грибами.

«Мечта многодетной семьи сбылась благодаря помощи социально ответственного бизнеса – компания «Технострой» оказала содействие в приобретении болотохода для Коробкиных. В пятницу, 29 июля, он был передан семье», - сообщает пресс-служба Правительства Тверской области.

Кроме того, для многодетной семьи была приобретена квартира. В апреле 2022 года Ирина Коробкина на личном приёме в областном правительстве обратилась к губернатору Игорю Рудене с просьбой посодействовать в решении жилищного вопроса. Сейчас вопрос решён – для Коробкиных приобретена трехкомнатная квартира в посёлке Жарковский.