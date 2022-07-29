В Тверской области прививку от коронавируса сделали 723 706 жителей

В Тверской области продолжается вакцинация против коронавируса
Фото: ПТО
В Тверской области продолжается вакцинация и ревакцинация против коронавирусной инфекции. Всего прививку сделали 723 706 жителей региона. Из них более 281 тысячи человек - люди старшего возраста.
Прививочные пункты работают в ежедневном режиме. Кабинеты вакцинации открыты на базе бюджетных лечебных учреждений и работают по будням с 8:00 до 21:00, в выходные и праздничные дни с 8:00 до 21:00.
Вакцинация против COVID-19 проводится как без записи, так и по предварительной записи по номеру 122, через портал Госуслуг или непосредственно по звонку в пункты вакцинации. С собой необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис.
Также, продолжают работать выездные прививочные бригады.