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Здоровье29 июля 2022 11:37

В Тверской области прививку от коронавируса сделали 723 706 жителей

Из них более 281 тысячи человек - люди старшего возраста
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области продолжается вакцинация против коронавируса

В Тверской области продолжается вакцинация против коронавируса

Фото: ПТО

В Тверской области продолжается вакцинация и ревакцинация против коронавирусной инфекции. Всего прививку сделали 723 706 жителей региона. Из них более 281 тысячи человек - люди старшего возраста.

Прививочные пункты работают в ежедневном режиме. Кабинеты вакцинации открыты на базе бюджетных лечебных учреждений и работают по будням с 8:00 до 21:00, в выходные и праздничные дни с 8:00 до 21:00.

Вакцинация против COVID-19 проводится как без записи, так и по предварительной записи по номеру 122, через портал Госуслуг или непосредственно по звонку в пункты вакцинации. С собой необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис.

Также, продолжают работать выездные прививочные бригады.