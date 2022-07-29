В Тверской области за полгода совершено 10 593 преступления

Следственный комитет подвел итоги работы за полгода Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Руководитель следственного управления СУ СК РФ по Тверской области генерал-майор юстиции Альберт Кизимов провел расширенное заседание коллегии и озвучил итоги работы следственных органов в первом полугодии 2022 года.

За указанный период в регионе возросло с 10382 до 10593 количество зарегистрированных преступлений, уменьшилось число тяжких и особо тяжких преступлений (2626). В производстве следователей находилось 1164 уголовных дела. Окончено расследование 468 дел, 238 из которых относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений.

Возросло количество убийств (с 46 до 54), за счет роста уголовных дел, возбужденных по фактам исчезновения людей. Раскрываемость убийств составила 97,7%, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и изнасилований – 100%. По оконченным уголовным делам расследовано 674 преступления, из которых 349 относятся к тяжким и особо тяжким. Раскрыто 35 преступлений прошлых лет.

В работе коллегии Альберт Кизимов отметил, что необходимо и впредь соблюдать поставленные перед ведомством задачи и приоритетные направления деятельности: противодействие коррупции, раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений, защиту интересов несовершеннолетних и других социально незащищенных слоев населения, борьбу с проявлениями экстремизма и терроризма.