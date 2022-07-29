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Общество29 июля 2022 10:48

В Тверской области раньше срока отремонтировали участок дороги Сонково-Кой

Полностью покрытие обновят к 2024 году
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
9 км дороги Сонково-Кой отремонтировали раньше срока

9 км дороги Сонково-Кой отремонтировали раньше срока

Фото: ПТО

В Тверской области в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" на полтора месяца раньше срока завершены работы на участке автодороги Сонково-Кой. Дорога является туристическим маршрутом, связывает районный центр Сонково с населенными пунктами Койского сельского поселения. По дороге проходят маршруты пассажирских и школьных перевозок.

В этом году отремонтировано 9 км от границы поселка Сонково в направлении Коя - было отфрезеровано существующее покрытие, устроены выравнивающий и верхний слои асфальтобетона, укреплены обочины, нанесена дорожная разметка термопластиком.

Общая протяженность дороги Сонково-Кой составляет 23,8 км. Полностью покрытие обновят в 2024 году.