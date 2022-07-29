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Общество29 июля 2022 10:38

МЧС предупреждает жителей Тверской области о ливне, грозе и граде

Осадки ожидаются в течение дня 29 июля
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области ожидается ухудшение погоды

В Тверской области ожидается ухудшение погоды

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, сообщает, что в ближайшие часы с сохранением до конца суток 29 июля в отдельных районах Верхневолжья ожидаются гроза, ливневой дождь, град, усиление ветра при грозе отдельными порывами 12-17 м/с.

В выходные осадков не ожидается. Синоптики обещают теплую безветреную погоду. Днем в субботу и воскресенье - комфортно и +24... +25 градусов, ночью +7... +12. Облачно, без осадков.

Будьте внимательны при ухудшении погоды и не относитесь беспечно к собственной безопасности!