МЧС предупреждает жителей Тверской области о ливне, грозе и граде

В Тверской области ожидается ухудшение погоды Фото: Ольга ТРОФИМОВА

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, сообщает, что в ближайшие часы с сохранением до конца суток 29 июля в отдельных районах Верхневолжья ожидаются гроза, ливневой дождь, град, усиление ветра при грозе отдельными порывами 12-17 м/с.

В выходные осадков не ожидается. Синоптики обещают теплую безветреную погоду. Днем в субботу и воскресенье - комфортно и +24... +25 градусов, ночью +7... +12. Облачно, без осадков.

Будьте внимательны при ухудшении погоды и не относитесь беспечно к собственной безопасности!