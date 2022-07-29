Госавтоинспекция назвала марки автомобилей, которые чаще всего попадают в ДТП с погибшими в Тверской области

По статистике чаще всего в аварии попадают и погибают водители иномарок Фото: УГИБДД России по Тверской области

Управление Госавтоинспекции Тверской области провело детальный анализ погибших в результате ДТП за период с 2014 по 2021 годы и выделили марки автомобилей и мотоциклов, которые чаще всего попадали в аварии.

По данным ведомства, за 8 лет на дорогах Верхневолжья в ДТП погибли 1309 человек, которые являлись водителями или пассажирами, из них на мототехнике - 146 человек (11,2%), на тракторах и других самоходных машинах - 5 человек (0,4%), на автомашинах - 1158 человек (88,3%).

445 погибших (38,4%) передвигались на транспортных средствах российских брэндов, 16 (1,4%) – на транспортных средствах, произведенных в КНР и 697 человек - на других иномарках.

371 (83,4%) человек погиб при передвижении на автомашинах марки ВАЗ, 37 (8,3%) человек - при передвижении на автомашинах марки ГАЗ, 19 (4,3%) человек – при передвижении на автомашинах марки УАЗ.

Из иномарок в ТОП-3 вошли: "Фольксваген" - погибли 65 человек (9,3%); "Форд" - погибли 64 человека (9,2%); "Хендай" - 60 человек (8,6%);

Наибольшее число погибших на мототехнике зарегистрировано на мотоциклах марок "Кавасаки" (12 человек), "Хонда" (12 человек), "Ямаха" (8 человек) и "БМВ" (8 человек), а также на скутерах "Ирбис" (8 человек) и "Альфа" (8 человек).

Госавтоинспекция призывает водителей, независимо от марки и вида транспортного средства, строго соблюдать Правила дорожного движения.