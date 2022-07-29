В Тверской области пройдет "Контроль трезвости"

На дорогах Тверской области пройдет "Контроль трезвости" Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области Госавтоинспекция проведет профилактическое мероприятие "Контроль трезвости". Рейд состоится с 29 по 31 июля.

На дорогах Верхневолжья инспекторы проверят водителей на состояние алкогольного или наркотического опьянения.

Госавтоинспекция Тверской области призывает жителей сообщать информацию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и могут находиться в состоянии опьянения. Передавайте информацию по телефонам дежурной части: "02" или "102".