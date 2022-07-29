Житель Тверской области убил приятеля из-за громкой музыки

Мужчина убил приятеля из-за громкой музыки Фото: Мария ЛЕНЦ

В Тверской области вынесен обвинительный приговор 27-летнему ранее судимому жителю Сонково. Мужчина осужден по ч. 4 ст. 111 УК РФ за убийство знакомого.

В судебном заседании установлено, что 11 июля 2020 года в поселке Сонково в квартире у матери подсудимого собралась компания молодых людей, которые стали распивать спиртное. В ходе вечера между обвиняемым и потерпевшим произошла ссора из-за того, что мужчина громко слушал музыку. Фигурант несколько раз ударил гостя, от причиненной закрытой травмы головы с ушибом головного мозга спустя два месяца потерпевший скончался.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.