Специалисты из Тверской области нашли консервант в сливочном масле

В сливочном масле нашли консервант Фото: Андрей МИНАЕВ

Недопустимый консервант выявлен специалистами Тверской межобластной ветлаборатории в сливочном масле, предназначенном для питания пациентов психоневрологических интернатов в Тверской области.

По результатам проведенных исследований проб установлено, что в образцах масел "Крестьянское 72,5%" из Московской области и "Традиционное 82,5%" из Ростовской области содержится сорбиновая кислота.

Полученные результаты направлены в надзорные ведомства для принятия мер.