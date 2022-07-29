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Общество29 июля 2022 8:24

Специалисты из Тверской области нашли консервант в сливочном масле

Образцы были отобраны в двух психоневрологических интернатах
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В сливочном масле нашли консервант

В сливочном масле нашли консервант

Фото: Андрей МИНАЕВ

Недопустимый консервант выявлен специалистами Тверской межобластной ветлаборатории в сливочном масле, предназначенном для питания пациентов психоневрологических интернатов в Тверской области.

По результатам проведенных исследований проб установлено, что в образцах масел "Крестьянское 72,5%" из Московской области и "Традиционное 82,5%" из Ростовской области содержится сорбиновая кислота.

Полученные результаты направлены в надзорные ведомства для принятия мер.