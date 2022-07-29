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Общество29 июля 2022 6:52

В Тверской области змеи за лето покусали пятерых детей

Врачи ДОКБ рассказали, как оказать первую помощь при укусе
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области в больницу с укусами змей обратились пять человек

В Тверской области в больницу с укусами змей обратились пять человек

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Тверской области сейчас идет сезон активности змей. Ежегодно в Детскую областную больницу поступает 7-8 детей.

По данным специалистов, в 2022 году с укусами поступило уже пять человек.

Главный врач детской областной клинической больницы Анна Зайцева рассказала, что делать если ребенка укусила змея.

Во-первых, успокоить его и не давать ему двигаться.

Во-вторых, зафиксировать укушенную конечность, на место укуса наложить антисептическую повязку, чтобы в рану не попадала грязь.

В-третьих, нужно давать ребёнку обильное тёплое питьё, так как с мочой быстрее всего выходят из организма токсины, пострадавшему можно дать антигистаминные препараты и как можно быстрее обратиться за медицинской помощью для введения сыворотки.

При необходимости обратившийся может быть госпитализирован в стационар.