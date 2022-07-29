Военнослужащий из Тверской области Антон Белов погиб в ходе спецоперации на Украине

Рядовой Антон Белов погиб в ходе спецоперации на Украине Фото: vk.com/maksatiha_adm (Администрация Максатихинского района)

22 июля 2022 года в ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Тверской области, уроженец Максатихи Антон Белов. Соболезнования семье, родным и близким погибшего выразила администрация Максатихинского района.

Антон Сергеевич Белов родился 25 июня 2000 года в поселке Максатиха, учился в местной школе №2. В 2019 году окончил Бежецкий промышленно-экономический колледж. В октябре 2019 года призван на срочную службу в вооруженные силы Российской Федерации. Служил в Волгограде в воинской части № 22220, затем по контракту - в Республике Абхазия в должности механика-водителя.

- Рядовой Антон Белов посвятил свою жизнь беззаветному служению Отечеству. Он до конца оставался верным воинской присяге, настоящим героем, самоотверженным воином, который смело смотрел в лицо опасности и до конца исполнил свой долг перед Отечеством по обеспечению безопасности и национальных интересов страны. Вечная память герою! - написано в некрологе.

В связи с траурными мероприятиями по погибшему в Максатихинском районном Доме культуры отменены предстоящие культурно-массовые мероприятия.

О прощании будет сообщено дополнительно.