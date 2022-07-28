Более двух тысяч подростков Тверской области решили поработать летом

Губернатор ответил на вопросы в телеэфире. Фото: ПТО

Более 2 тысяч подростков Тверской области обратились в службу занятости, изъявив желание поработать. Такую цифру озвучил губернатор Игорь Руденя в телеэфире 28 июля.

Необходимое финансирование на субсидии работодателям выделены до конца лета. В этом году в трудоустройстве подростков задействовано почти 700 предприятий и организаций региона.

При этом увеличилось количество работодателей-участников программы из внебюджетной сферы. Этого, по словам главы региона, удалось достичь благодаря новым региональным мерам поддержки – субсидиям работодателям на оплату труда подростков и их наставников, а также на питание школьников.