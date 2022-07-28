Вузы Тверской области выделили дополнительные бюджетные места для абитуриентов

В вузах разгар приёмной кампании. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В Тверской области на 236 увеличено количество бюджетных мест в вузах региона. Сейчас в стране разгар приёмной кампании в вузы и такое заявление губернатора Игоря Рудени в телеэфире 28 июля не может не порадовать абитуриентов. Особенно тех, кто планируют пройти на бюджет.

- Дополнительные бюджетные места в этом году получили Тверской государственный технический университет, Тверской государственный университет и Тверская государственная сельскохозяйственная академия. Работа по увеличению бюджетных мест ведется у нас ежегодно, а кроме того постоянно повышается целевой набор, - сказал Игорь Руденя.

Всего с 2020 года количество бюджетных мест в вузах Верхневолжья увеличилось более чем на 500. Наибольшее количество дополнительных мест создано по инженерным специальностям, по профилям сельское хозяйство, фундаментальная и прикладная химия, техносферная безопасность.