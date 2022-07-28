В Тверской области школьная форма будет бесплатно выдаваться детям из приемных многодетных семей

Школьники из многодетных и малообеспеченных семей получат форму бесплатно. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

С 2022 года детей из приемных многодетных семей Тверской области обеспечат бесплатной школьной формой. Об этом в традиционном телеэфире на телеканале «Россия 24» Тверь 28 июля заявил губернатор Игорь Руденя.

-Такое решение в регионе уже принято. Дети из наших приемных семей будут включены в перечень получателей школьной формы уже в 2022 году, – ответил глава региона.

Вопрос о предоставлении бесплатной школьной формы детям из многодетных приемных и опекунских семей был рассмотрен днём 28 июля на заседании Правительства Тверской области.

Предполагается, что комплекты школьной формы получат 786 ребят от 7 до 18 лет, которые воспитываются в приемных и опекунских семьях.