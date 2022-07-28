Губернатор Игорь Руденя рассказал о строительстве Северного обхода Твери

В эфирной студии. Фото: ПТО

Как обстоят дела на стройке Северного обхода Твери говорили вечером 28 июля в программе Прямой эфир на телеканале «Россия 24» Тверь с участием губернатора Игоря Рудени.

-Это уникальный опыт строительства на нашей территории. При работе применяется гибридная технология сборки: с одной стороны мост через Волгу будет подниматься путем «надвижки» на опоры, с другой – путем сборки. Особо интересна сейчас работа археологов на участке. Есть интересные находки, например, монеты середины 15 века, предметы быта. Их можно будет увидеть в наших музеях после передачи, – отметил Игорь Руденя.

Сейчас на стройплощадке ведётся устройство земляного полотна основного хода трассы, временных подъездных и объездных дорог, строительных площадок. Начаты монтажные работы по возведению искусственных сооружений, в том числе мостов через Волгу и Тверцу, нескольких путепроводов. Проектом предусмотрено устройство шумозащитных экранов вблизи населённых пунктов общей протяженностью около 19 км.

На обходе запроектировано два перехода для миграции диких животных. Один под мостом через мелководную реку Дубенка, второй под путепроводом на 204 км М-11.

На всем протяжении М-11 построены локальные очистные сооружения, чтобы вода с дороги сразу не попадала в почву. Обход Твери не станет исключением. Там будет построено более 46 локальных очистных сооружений.

Кроме этого, проектом предусмотрены мероприятия по лесовосстановлению и сохранению водных биологических ресурсов реки Волги. Планируется провести высадку 613 тыс. сеянцев сосны и березы, выпустить в Иваньковское водохранилище свыше 56,7 тыс. молоди рыб.