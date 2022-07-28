В Думе Твери прошла встреча с выпускниками Тверского медуниверситета

На встрече в Думе. Фото: ТГД

Нехватка медицинских кадров в Твери во многом вызвана объективными причинами – близостью мегаполисов. В последнее время и на федеральном, и на региональном уровне был предпринят комплекс мер по поддержке медиков, что дает свои результаты.

В этом году в городские медучреждения Твери пришли десятки молодых специалистов, в том числе обучавшихся по целевому региональному набору. Некоторые начали работать еще во время учебы в ординатуре, наравне со старшими коллегами спасали пациентов во время пандемии. Многие ординаторы работали и продолжают работать участковыми терапевтами.

- Это бесценный опыт для начинающего специалиста. Многие руководители медицинских учреждений начинали работать в небольших больницах, поликлиниках, зачастую в сельских, где и сейчас один врач и фельдшер. Такой опыт поистине становится и профессиональной школой, и школой жизни, - поделился председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев.

В разговоре с молодыми специалистами принимали участие депутаты Наталья Павлюк, Илья Холодов, Юрий Ануфриев, Ольга Устинова, Татьяна Жомова, Марина Мирошкина. Большинство – представители медицины, руководители учреждений здравоохранения.

- У нас в больнице сейчас много молодых докторов и медсестер. Люди приходят и остаются, - с гордостью говорит главный врач городской детской больницы №1 Ольга Устинова. – Вера в себя, желание учиться, ощущение востребованности вдохновляют. В медицине очень важна искренняя преданность своему делу.

- Сегодня в наших медицинских учреждениях достаточно развита система наставничества, в нее включены и практикующие медики узких специальностей, и руководящий состав. Но не стоит забывать, что многое зависит от вас самих, - говорит заместитель главного врача Тверской областной клинической больницы Наталья Павлюк. - Я считаю, что самые главные качества врача – это, конечно, профессионализм и сострадание. Равнодушный к людям, к чужой боли человек никогда не сможет работать врачом и медицинской сестрой. Дерзайте, и помните об этом!

Говорили на встрече не только на профессиональные темы, но и о том, что необходимо любому молодому специалисту, который не просто начинает работать, но и строить свою взрослую жизнь – о жилье, бытовых условиях, заработной плате и о том, какой хотели бы видеть выпускники жизнь в городе, который они выбрали для себя и своей будущей семьи.

- Медицинское образование всегда было дорого не по стоимости, а по знаниям. Никто с дипломом врача не потерялся в жизни, а кто-то не только добился вершин профессионального мастерства, но преуспел и в общественной деятельности. Успехов вам и профессионального роста! – напутствовала молодых коллег главный врач тверского Дома ребенка «Теремок» Татьяна Жомова.

Среди молодых докторов, которые теперь будут лечить жителей Твери, есть как те, кто намерен осваивать узкие медицинские специальности, так и участковые терапевты, что особенно ценно для укрепления первичного звена, неизмеримую важность которого показала пандемия новой коронавирусной инфекции.