В Тверской области утверждены границы шести особо охраняемых природных территорий

В Тверской области утверждены границы шести особо охраняемых территорий Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Тверской области утверждено графическое описание месторасположения границ шести особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения. Решение принято на заседании президиума регионального правительства, которое 28 июля провёл губернатор Игорь Руденя.

Речь идет о государственных природных заказников и памятников природы общей площадью более 1,1 тыс. га в Кесовогорском, Лесном, Андреапольском и Нелидовском округах, а также в Жарковском и Калининском районах.

Кроме того, принято решение об утверждении Паспорта особо охраняемой природной территории регионального значения – памятника природы "Дуб Малобесковский" в Калининском районе. Предположительно дереву от 150 до 200 лет, а обхват его ствола составляет более 320 см. На участке, где растет дуб, установят информационные таблички.