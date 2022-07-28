В Твери с начала года с участием несовершеннолетних совершено 22 преступления

Замначальника полиции Виктор Барков озвучил статистику подростковой преступности Фото: УМВД России по Тверской области

В УМВД России по Тверской области 28 июля состоялась пресс-конференция, посвященная вопросам профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Заместитель начальника УМВД России по городу Твери полковник Виктор Барков рассказал журналистам о профилактике правонарушений среди подростков и озвучил цифры подростковой преступности с начала 2022 года.

- На территории Твери с участием несовершеннолетних совершено 22 преступления. За аналогичный период 2021 года их было 37, то есть количество преступлений снизилось на 40%. Из этого числа 13 преступлений совершено несовершеннолетними в группе. В 2021 году – 12, - отметил Виктор Барков.

Существенное снижение, по словам начальника полиции, связано с комплексом мер и профилактикой противоправного поведения со стороны инспекторов по делам несовершеннолетних и участковых уполномоченных полиции.