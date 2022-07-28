Годовщину освобождения Бреста отметят у Ржевского мемориала в Тверской области Фото: Ольга ТРОФИМОВА

30 июля на территории Ржевского мемориала Советскому солдату пройдет памятная акция, приуроченная к 78-й годовщине освобождения Бреста от фашистской оккупации. У подножия монумента в небо запустят 78 шаров.

Город Брест был освобожден 28 июля 1944 года после двухдневных кровопролитных и ожесточённых боёв в ходе Люблин-Брестской наступательной операции. Она являлась частью общей стратегической наступательной операции "Багратион".

- Сохранение памяти о войне, патриотическое воспитание - это важнейшие направления работы регионального Правительства и общественных организаций Тверской области. Мы должны сделать всё, чтобы память о Великой Отечественной войне оставалась в сердцах потомков победителей, - считает губернатор Игорь Руденя.

В праздничной программе примут участие творческие коллективы Ржева. Начало в 11:00.