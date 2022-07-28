99 лет исполнилось участнику Великой Отечественной войны, Почетному гражданину Тверской области Спартаку Андреевичу Сычёву

Спартак Андреевич Сычёв отмечает 99-летие Фото: ПТО

28 июля 99 лет исполнилось участнику Великой Отечественной войны, Почетному гражданину Тверской области, председателю Совета ветеранов-участников Курской битвы Спартаку Андреевичу Сычёву. С днем рождения ветерана по телефону поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Вы для нас являетесь примером того, как надо жить и работать. Вы прошли долгий жизненный путь, всегда были ориентированы на интересы Отечества, вырастили прекрасных детей. Мы искренне вам благодарны, как гражданину, отцу, настоящему патриоту. Мы равняемся на вас, – отметил Игорь Руденя.

Военный путь Спартак Андреевич начал в 1942 году на Калининском фронте, на Ржевско-Вяземском направлении. Освобождал в составе 129 отдельной стрелковой бригады от немецко-фашистских захватчиков город Ржев, за что был награжден медалью «За боевые заслуги». Спартак Андреевич Сычёв участвовал в боях на Курской дуге, в освобождении Киева, Украины, Польши, во взятии Берлина и освобождении Праги.

В 2009-2010 годах активно участвовал в сборе и подготовке материалов по присвоению городу Твери Почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы», был членом делегации города Твери на торжественной церемонии вручения награды в Кремле.

30 июня Спартак Андреевич стал почетным гостем открытия в Тверской области Ржевского мемориала Советскому солдату.

В июле 2020 года Указом президента РФ Владимира Путина Спартак Андреевич Сычев удостоен Ордена Почета.

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», Орденами «Отечественной войны» I и II степени, Красной Звезды. Также имеет нагрудный знак Губернатора Тверской области «За заслуги в развитии Тверской области», памятный знак Губернатора Тверской области «За доблестную службу в Тверской области», Почетный знак Губернатора Тверской области «Крест святого Михаила Тверского».