В Твери из-за перекрытия улиц изменены пять автобусных маршрутов

В Твери изменена схема движения пяти автобусов Фото: Ольга ТРОФИМОВА

С 8:00 28 июля до 18:00 10 августа в связи с проведением ремонтных работ в Твери перекрыта улица Бориса Полевого на участке от улицы Маршала Конева до улицы 2-ая Беговая. На время перекрытия изменена схема движения нескольких автобусов. Об этом сообщает "Транспорт Верхневолжья".

В частности, изменения касаются маршрутов: №6 «Юность (молодежный жилой комплекс) – Мамулино», №7 «Улица Зеленая – микрорайон «Радужный» (кольцевой), №24 «Торговый центр «Метро» – улица 1-я за линией», №33 «Гипермаркет «Леруа-Мерлен» – Железнодорожный вокзал», №45 «Улица Зеленая – Центральная районная больница».

По направлению в центр города автобусы будут следовать по бульвару Профсоюзов, улице Бориса Полевого, 2-й Беговой улице, улице Воровского, улице Маршала Конева и далее по маршруту.

В обратном направлении маршруты будут проходить по улице Маршала Конева, 2-й Краснознаменной улице, 2-й Беговой улице, улице Бориса Полевого, бульвару Профсоюзов и далее по маршруту.

Автобус №12 «Борихино Поле – Теплоэлектроцентраль-3» по направлению в центр города проследует по улице Маршала Конева, 2-й Краснознаменной улице, 2-й Беговой улице, улице Бориса Полевого, бульвару Профсоюзов и далее по маршруту.

В обратном направлении – по бульвару Профсоюзов, улице Бориса Полевого, 2-й Беговой улице, улице Воровского, улице Маршала Конева и далее по маршруту.

Обращайте внимание на изменения при планировании поездок. По любым вопросам звоните по номеру горячей линии: 8-800-350-00-99.