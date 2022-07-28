В Твери ищут велосипедиста, который сбил женщину на велосипеде

В ДТП пострадала женщина-велосипедист Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло 23 июля около 8:50 утра на набережной Реки Лазури в районе дома №21 в Твери.

Неустановленный велосипедист, двигаясь по тротуару, столкнулся с 36-летней женщиной на велосипеде, которая двигалась навстречу. С травмами женщина была доставлена в медицинское учреждение. Мужчина с места ДТП скрылся.

Госавтоинспекция Твери разыскивает свидетелей аварии и обращается ко всем, кто располагает информацией о данном дорожно-транспортном происшествии (стал свидетелем ДТП, снял ДТП на видеорегистратор, мобильный телефон), с просьбой передать все данные в отдел ГИБДД Управления МВД России по г. Твери, инспекторам по исполнению административного законодательства (разбор дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими). Тел: (4822) 76-09-54, 8-980-636-62-22.