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Общество28 июля 2022 9:43

«КП»-Тверь» - в числе лауреатов конкурса «Энергичные люди-2022» концерна "Росэнергоатом"

Шеф-редактор издания Татьяна Румянцева стала лауреатом конкурса в номинации «Ликбез про АЭС»
Авторы (2):
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Шеф-редактор "КП"-Тверь" Татьяна Румянцева лауреат конкурса в номинации «Ликбез про АЭС» Фото: Алина ПЕТРОВА

Шеф-редактор "КП"-Тверь" Татьяна Румянцева лауреат конкурса в номинации «Ликбез про АЭС» Фото: Алина ПЕТРОВА

28 июля в Твери состоялась церемония награждения журналистов в конкурсе на лучшее освещение темы развития атомной энергетики в региональных СМИ «Энергичные люди».

Нынешний год для концерна "Росатом" - юбилейный. Крупнейшая энергетическая компания страны отмечает 30-летие.

Конкурс проводится уже восьмой год. В этом году в нем приняли участие 13 изданий, 30 участников представили 58 работ. Жюри отметило высокий уровень и актуальность всех материалов.

Шеф-редактор "КП"-Тверь" Татьяна Румянцева стала лауреатом конкурса в номинации «Ликбез про АЭС». Это направление, в котором журналисты повышают уровень атомной грамотности среди населения.

- Надеемся что наши партнёрские отношения будут только крепнуть, - отметили на награждении коллеги из Калининской АЭС.

Участники награждены дипломами и памятными сувенирами, а победителям также вручили макеты градирни (устройство для охлаждения воды или охладительная башня - ред.) с экомхом.