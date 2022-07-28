В Твери у мужчины украли кошелек с деньгами и документами

Кошелек с деньгами похитила местная жительница
Фото: Мария ЛЕНЦ
В полицию обратился 53-летний житель Заволжского района Твери и сообщил, что у него пропал кошелек с деньгами и документами. Ущерб составил 19700 рублей.
Выяснилось, что в день происшествия мужчина оставил имущество без присмотра на кассе в магазине хозтоваров.
По камерам видеонаблюдения полицейские заметили, что похищенное портмоне забрала посетительница магазина. Женщину разыскали. Подозреваемой оказалась 58-летняя жительница Твери.
В полиции женщина созналась в содеянном. Похищенный кошелёк и документы возвращены владельцу.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.