В Твери штрафовали водителей за выезд на встречную полосу

В Твери прошел рейд "Встречная полоса" Фото: УГИБДД России по Тверской области

28 июля сотрудники отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Твери провели профилактический рейд "Встречная полоса" и выявляли водителей, которые выезжали на встречную полосу. Нарушители привлечены к ответственности.

- Одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий, в которых получают серьезные травмы и погибают люди является выезд на полосу, предназначенную для встречного движения транспорта. Именно нарушения правил обгона чаще всего приводят к человеческим жертвам на дороге, - обращают внимание в УГИБДД России по Тверской области.

Госавтоинспекция напоминает, что за выезд в нарушение ПДД на полосу встречного движения, согласно ч. 4 статьи 12.15 КоАП РФ, предусмотрено наказание в виде штрафа на сумму 5000 рублей либо лишение права управления на срок до полугода.