Житель Твери выпивал в сомнительной компании и лишился денег

Подозреваемого в краже разыскали

В полицию обратился 57-летний житель Твери с заявлением о краже денег с банковской карты. Выяснилось, что в день происшествия мужчина распивал у себя дома алкоголь в малознакомой компании. В ходе застолья потерпевший неоднократно давал гостям свою карту для похода в магазин за спиртным.

Спустя три дня заявитель обнаружил, что помимо расчётов в магазинах с карты совершено пять переводов на 4000 рублей.

В ходе розыска полицейскими установлено, что деньги перевел на свой счет 46-летний местный житель. Большую часть суммы подозреваемый вернул потерпевшему, остальные деньги потратил.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.