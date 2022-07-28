В Твери вынесен приговор владелице передержки собак, которые загрызли её шестилетнего ребёнка

Дом, где в январе произошла эта трагедия. Фото: Александр ЖМУЛИН

26 июля 2022 года Калининский районный суд Тверской области вынес приговор женщине, сына которой загрызли собаки. Мать погибшего ребёнка, жительница деревни Аркатово Калининского района, содержала собак на передержке. По нелепой случайности и недосмотру собаки напали на её шестилетнего сына и загрызли насмерть. Трагедия произошла 14 января 2022 года.

Суд признал женщину виновной в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и назначил ей штраф в размере 20 000 рублей.

Как сообщает пресс-служба Калининского районного суда, на решение повлияли смягчающие обстоятельства: признание вины и раскаяние, многочисленные положительные характеристики с места жительства и работы, состояние здоровья подсудимой, её активное способствование раскрытию и расследованию преступления.