Синоптики продлили предупреждение о сильных грозах и ливнях в Тверской области

Вот такой град выпал в Твери во время грозы накануне. Фото: Ольга ИВАНОВА

Высокая вероятность сильных гроз с ливневыми дождями сохраняется в Тверской области до 21 часа вечера 28 июля. Об этом предупреждает Гидрометцентр РФ. В регионе объявлен жёлтый уровень погодной опасности (это означает, что стихия потенциально опасна, ожидаются неблагоприятные погодные явления).

Напомним, сильнейшая гроза с ливнем и градом 10-15 мм в диаметре обрушилась на Тверь днём 27 июля. Раскаты грома были слышны во всех частях города. Улицы затопило - Тверь традиционно стала похожа на Венецию. Под воду ушла центральная пешеходная улица Трёхсвятская и многие другие улицы областной столицы.

В результате разгула стихии город на время остался без холодной воды.