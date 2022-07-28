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Происшествия28 июля 2022 4:54

Фургон "Mercedes Sprinter" вылетел с дороги под Тверью, пострадал человек

Водитель был трезв
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Водитель не справился с управлением и машины слетела с дороги.

Водитель не справился с управлением и машины слетела с дороги.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Калининском районе Тверской области ночью 28 июля с дороги вылетел малотоннажный фургон "Mercedes-Benz Sprinter". Авария произошла на автодороге Большие Борки – Нестерово – Черничено.

По информации Управления ГИБДД по Тверской области водитель, мужчина 1961 года рождения, был трезв, но по какой-то причине не справился с управлением автомобилем. В аварии пострадал пассажир, мужчина 1966 года рождения.

По имеющейся информации, он обратился с больницу сам с ушибом головы.