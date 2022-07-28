Фургон "Mercedes Sprinter" вылетел с дороги под Тверью, пострадал человек

Водитель не справился с управлением и машины слетела с дороги. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Калининском районе Тверской области ночью 28 июля с дороги вылетел малотоннажный фургон "Mercedes-Benz Sprinter". Авария произошла на автодороге Большие Борки – Нестерово – Черничено.

По информации Управления ГИБДД по Тверской области водитель, мужчина 1961 года рождения, был трезв, но по какой-то причине не справился с управлением автомобилем. В аварии пострадал пассажир, мужчина 1966 года рождения.

По имеющейся информации, он обратился с больницу сам с ушибом головы.