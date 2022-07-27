В здании бежецкого музея в Тверской области откроется новая экспозиция

Бежецкий краеведческий музей после реставрации откроет двери для посетителей Фото: tvermuzeum.ru

27 июля губернатор Игорь Руденя провел рабочую встречу, на которой обсудили новую экспозицию в здании Бежецкого мемориально-литературного и краеведческого музея. Здание было недавно отреставрировано.

Экспозиция из нескольких разделов посвящена развитию Бежецкого края. Посетители смогут увидеть уникальные предметы из этнографической коллекции Бежецкого краеведческого музея, фондов Тверского государственного объединенного музея и копии документов из государственных архивов.

В залах будут представлены предметы быта XVIII-XIX веков, орудия земледелия и обработки зерна и льна, инструменты и изделия ремесленников, документы о реализации крестьянской реформы в уезде. Специалисты воссоздадут фрагмент интерьера крестьянской избы, используя домашнюю утварь и предметы обихода.

В другом зале можно будет увидеть гостиную дворянской усадьбы, предметы городского и усадебного быта, личные вещи, портреты, фотографии представителей дворянских родов, макет железнодорожной станции в Бежецке, документы, письма, газеты.

Еще одни зал будет посвящен участию Бежецкого края в Великой Отечественной войне. В экспозицию войдут личные вещи участников войны, советское снаряжение и вооружение, документы.