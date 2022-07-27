В 2022 году 152 жителя Тверской области оформили пенсию в автоматическом режиме

Чтобы оформить пенсию автоматически, понадобится только сайт госуслуг.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
С начала 2022 года 152 жителя Тверской области оформили пенсию в автоматическом режиме - самостоятельно, без участия сотрудников Пенсионного фонда и хождения по кабинетам.
Как объяснили в пресс-службе Тверского отделения ПФР, оформить таким образом пенсию граждане могут при следующих условиях:
- получатель пенсии должен достичь пенсионного возраста;
- в его трудовой биографии не должно быть периодов работы за пределами России;
- у него не должно быть пенсии по линии «силового» ведомства;
- на лицевом счёте необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов.
Желающие оформить пенсию таким образом должны убедиться, что все периоды трудовой деятельности учтены на индивидуальном лицевом счёте в ПФР и подать заявление о назначении пенсии на портале Госуслуг.