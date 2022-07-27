В 2022 году 152 жителя Тверской области оформили пенсию в автоматическом режиме

Чтобы оформить пенсию автоматически, понадобится только сайт госуслуг. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала 2022 года 152 жителя Тверской области оформили пенсию в автоматическом режиме - самостоятельно, без участия сотрудников Пенсионного фонда и хождения по кабинетам.

Как объяснили в пресс-службе Тверского отделения ПФР, оформить таким образом пенсию граждане могут при следующих условиях:

- получатель пенсии должен достичь пенсионного возраста;

- в его трудовой биографии не должно быть периодов работы за пределами России;

- у него не должно быть пенсии по линии «силового» ведомства;

- на лицевом счёте необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов.

Желающие оформить пенсию таким образом должны убедиться, что все периоды трудовой деятельности учтены на индивидуальном лицевом счёте в ПФР и подать заявление о назначении пенсии на портале Госуслуг.