Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 июля 2022 15:58

В 2022 году 152 жителя Тверской области оформили пенсию в автоматическом режиме

Без участия сотрудников ПФР пенсию могут оформить некоторые категории граждан
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Чтобы оформить пенсию автоматически, понадобится только сайт госуслуг.

Чтобы оформить пенсию автоматически, понадобится только сайт госуслуг.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала 2022 года 152 жителя Тверской области оформили пенсию в автоматическом режиме - самостоятельно, без участия сотрудников Пенсионного фонда и хождения по кабинетам.

Как объяснили в пресс-службе Тверского отделения ПФР, оформить таким образом пенсию граждане могут при следующих условиях:

- получатель пенсии должен достичь пенсионного возраста;

- в его трудовой биографии не должно быть периодов работы за пределами России;

- у него не должно быть пенсии по линии «силового» ведомства;

- на лицевом счёте необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов.

Желающие оформить пенсию таким образом должны убедиться, что все периоды трудовой деятельности учтены на индивидуальном лицевом счёте в ПФР и подать заявление о назначении пенсии на портале Госуслуг.