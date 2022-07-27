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Общество27 июля 2022 14:12

Стройматериалы отправили на Донбасс из Тверской области

Очередную партию гуманитарной помощи вывезли на большегрузах
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
На Донбасс отправили 13 партию гуманитарной помощи

На Донбасс отправили 13 партию гуманитарной помощи

Фото: ПТО

Из Тверской области направлено 130 кубометров лесоматериалов в Донецкую и Луганскую народные республики. 13-ю партию гуманитарной помощи отправили на большегрузах с лесозаготовительных предприятий Фировского и Конаковского районов.

Работа по доставке гуманитарных грузов ведется по поручению губернатора Игоря Рудени.

Из Твери на Донбасс доставляются продукты, лекарства и медицинские изделия учреждениям здравоохранения ДНР и ЛНР для оказания медпомощи мирным жителям и российским военнослужащим. Уже отправлено более 105 тонн гуманитарной помощи.