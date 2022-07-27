Стройматериалы отправили на Донбасс из Тверской области

На Донбасс отправили 13 партию гуманитарной помощи Фото: ПТО

Из Тверской области направлено 130 кубометров лесоматериалов в Донецкую и Луганскую народные республики. 13-ю партию гуманитарной помощи отправили на большегрузах с лесозаготовительных предприятий Фировского и Конаковского районов.

Работа по доставке гуманитарных грузов ведется по поручению губернатора Игоря Рудени.

Из Твери на Донбасс доставляются продукты, лекарства и медицинские изделия учреждениям здравоохранения ДНР и ЛНР для оказания медпомощи мирным жителям и российским военнослужащим. Уже отправлено более 105 тонн гуманитарной помощи.