В Твери восстановлено холодное водоснабжение жилых домов

Подача холодной воды восстановлена Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Твери в дома жителей вернулась холодная вода. Перебои произошли днем 27 июля во время сильной грозы.

По факту коммунальная услуга отсутствовала меньше часа. В настоящее время параметры подачи не снижены.

Сильная гроза с градом, ливнем и сильным ветром обрушилась на город около 16:00. Об ухудшении погоды синоптики предупреждали заранее.

В некоторых районах дождь был особенно сильным, есть подтопления. В Пролетарском районе выпал крупный град до 10-15 мм в диаметре.