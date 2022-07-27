Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 июля 2022 13:58

В Твери восстановлено холодное водоснабжение жилых домов

Коммунальная услуга отсутствовала менее часа
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Подача холодной воды восстановлена

Подача холодной воды восстановлена

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Твери в дома жителей вернулась холодная вода. Перебои произошли днем 27 июля во время сильной грозы.

По факту коммунальная услуга отсутствовала меньше часа. В настоящее время параметры подачи не снижены.

Сильная гроза с градом, ливнем и сильным ветром обрушилась на город около 16:00. Об ухудшении погоды синоптики предупреждали заранее.

В некоторых районах дождь был особенно сильным, есть подтопления. В Пролетарском районе выпал крупный град до 10-15 мм в диаметре.