616 населенных пунктов газифицируют в Тверской области до конца 2024 года

Газификация в регионе продолжается. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

На заседании штаба по газификации 27 июля в правительстве региона говорили о догазификации домовладений, строительства и проектирования объектов. Подробности сообщили в пресс-службе областного правительства.

Регион одним из первых подписал соглашение с «Газпромом» о масштабной газификации Верхневолжья.

- Задача – стать одним из первых субъектов страны, где этот проект будет успешно реализован, – сказал на заседании Игорь Руденя.

По актуальным данным, заключено 7 823 договора, из них исполнено до границ участка – 3 339 (43%).

Всего до 2024 года газифицируют ещё 616 населенных пункта Тверской области, 8 568 домовладений. До 2025 года планируется построить более 148 км газопроводов-отводов, 1100 км газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тыс. домовладений и подготовку к приему газа 117 котельных и промышленных предприятий.

На совещании рассмотрен ход строительства газовых сетей. Уже построены межпоселковые газопроводы до поселков Жарковский, от Красного Холма до Молоково. В населенных пунктах обустроены распределительные сети.

Распределительные газопроводы также введены в деревнях Василево, Поречье и селе Нерль Калязинского района, в ряде населенных пунктов Старицкого района, Осташковского городского округа.

Ведется строительство газопровода-отвода от Бежецка до Максатихи, проектирование внутрипоселковых газовых сетей в поселке Максатиха.

В этом году планируется достроить межпоселковые газопроводы от деревни Ярославищи до села Нерль Калязинского района, от деревни Черничено до деревни Нестерово и от деревни Максимово до села Луковниково Старицкого района, от ГРС «Бежецк» до Красного Холма, от Сонково до поселка Пищалкино и деревни Сергеевское.

Кроме того, в 2022-ом заявлено начало строительства распределительных сетей в городе Нелидово и поселке Оленино.

Одновременно ведутся работы по проектированию ключевого объекта для газификации юго-запада Тверской области – магистрального газопровода-отвода Ржев-Нелидово протяженностью 148,3 км. В рамках реализации проекта предусмотрено строительство трех газораспределительных станций – Нелидово, Оленино и Западная Двина. Завершить проектирование планируется в конце 2023 года, строительство – в 2025 году.