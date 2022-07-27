В 55 детских садах Тверской области установят новые детские игровые комплексы

В детских садах установят новые игровые комплексы Фото: Мария ЛЕНЦ

В 55 детских садах 22 муниципальных образований Тверской области будут установлены детские игровые комплексы. Решение принято на заседании регионального правительства, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

На территории детских садов установят уличные игровые комплексы с песочницами, домиками-беседками, игровыми панелями, паровозиками, гимнастическими элементами.

Игровые площадки появятся в Андреапольском, Вышневолоцком, Зубцовском, Кашинском, Кесовогорском, Кимрском, Краснохолмском, Лесном, Лихославльском, Нелидовском, Осташковском, Рамешковском, Ржевском, Старицком округах, Бежецком, Бологовском, Жарковском, Калининском, Конаковском, Кувшиновском районах, а также в Твери и Торжке.

Комплексы планируют установить на территориях детских садов до 1 сентября.