Жителя Тверской области осудили на шесть лет за покушение на убийство

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима Фото: архив "КП"

В Тверской области осудили жителя Кесовогорского района за покушение на убийство мужчины 1995 года рождения (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что 21 января 2022 года на территории участка дома в деревне Петровское Кесовогорского района поссорились двое мужчин. Один из них взял молоток и ударил второго по голове, проломив ему череп. Рядом находилась женщина, которая предотвратила преступление. Потерпевшему была своевременно оказана медицинская помощь в больнице.

На место происшествия выезжали следователи и сотрудники полиции. Фигуранта оперативно задержали.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.