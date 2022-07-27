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Общество27 июля 2022 10:29

Дождь с градом и грозу обещают синоптики в ближайшие часы в Тверской области

Опубликовано экстренное предупреждение
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области ожидается гроза

В Тверской области ожидается гроза

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Синоптики Тверского гидрометцентра предупредили жителей региона, что ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 27 июля в отдельных районах Тверской области ожидаются гроза, ливневой дождь, град, усиление ветра при грозе отдельными порывами 13-18 м/с.

При этом сохраняется жара. Днем воздух прогрелся до +30 градусов. Ночью +13... +18 градусов. В четверг, 28 июля, до +25 градусов днем.

Будьте внимательны и осторожны при ухудшении погодных условий.