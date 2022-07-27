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Происшествия27 июля 2022 9:44

В Тверской области разыскали подростка, который пропал 14 мая в Торжке

С пропавшим беседует следователь
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Пропавшего подростка искали более двух месяцев Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Пропавшего подростка искали более двух месяцев Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Тверской области разыскали подростка, который 14 мая ушел из дома в Торжке. Торжокским межрайонным следственным отделом регионального СКР по факту его исчезновения расследовалось уголовное дело (ч.1 ст.105 УК РФ).

26 июля сотрудниками полиции во взаимодействии со следователем Торжокского межрайонного следственного отдела местонахождение ребенка установлено в одной из квартир Торжка.

В слественном отделе малолетний, 2008 года рождения, в присутствии сотрудника органа опеки и педагога-психолога допрошен по обстоятельствам его безвестного исчезновения.