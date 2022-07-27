Женщина переодела убитого сожителя, чтобы скрыть следы преступления в Тверской области

Женщина убила сожителя, а потом переодела тело, чтобы скрыть кровь Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту убийства ранее судимого 34-летнего мужчины (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, 23 июля 2022 года мужчина выпивал вместе с сожительницей, между ними произошла ссора. Женщина взяла нож и ударила сожителя в грудь и убила, потом, пытаясь скрыть следы крови, переодела убитого в чистую одежду и сообщила врачам скорой, что он получил бытовую травму. В ходе исследования тела специалистами были выявлены признаки криминального характера смерти.

Орудие преступление изъято следователями и криминалистами. При содействии отделения уголовного розыска получены сведения, изобличающие сожительницу погибшего в совершении данного преступления.

Подозреваемая, ранее судимая за причинение тяжкого вреда здоровью человека женщина 1983 года рождения, задержана. Решается вопрос о заключении фигурантки под стражу. Назначены судебные экспертизы.

Расследование продолжается.