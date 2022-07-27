Мужчина утонул в реке Торопа в Тверской области

Мужчина утонул в реке Торопа Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Западнодвинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится проверка по факту гибели мужчины 1949 года рождения. Тело погибшего было обнаружено в реке Торопа 26 июля.

Следователь и сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. Телесных повреждений на теле не обнаружено. Для установления точной причины смерти будет назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Устанавливаются все обстоятельства ЧП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.