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Происшествия27 июля 2022 8:18

Мужчина утонул в реке Торопа в Тверской области

Следователи проводят проверку
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мужчина утонул в реке Торопа

Мужчина утонул в реке Торопа

Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Западнодвинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится проверка по факту гибели мужчины 1949 года рождения. Тело погибшего было обнаружено в реке Торопа 26 июля.

Следователь и сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. Телесных повреждений на теле не обнаружено. Для установления точной причины смерти будет назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Устанавливаются все обстоятельства ЧП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.