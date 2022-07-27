Молодого мужчину задержали за сбыт растительного наркотика в Твери

Подозреваемый задержан и сознался в содеянном Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники отдела наркоконтроля УМВД России по городу Твери возле Константиновского карьера в Заволжском районе задержали 28-летнего местного жителя, подозреваемого в попытке сбыта наркотика.

В рюкзаке у молодого человека оперативники обнаружили и изъяли два пакета по четыре свёртка в каждом с веществом растительного происхождения, которые фигурант планировал разложить по закладкам.

Злоумышленник задержан и сознался в содеянном.

По части 3 статьи 30 и части 3 статьи 228.1 УК РФ возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Ведется следствие.