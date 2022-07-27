Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия27 июля 2022 6:02

Молодого мужчину задержали за сбыт растительного наркотика в Твери

Фигурант планировал делать закладки
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Подозреваемый задержан и сознался в содеянном

Подозреваемый задержан и сознался в содеянном

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники отдела наркоконтроля УМВД России по городу Твери возле Константиновского карьера в Заволжском районе задержали 28-летнего местного жителя, подозреваемого в попытке сбыта наркотика.

В рюкзаке у молодого человека оперативники обнаружили и изъяли два пакета по четыре свёртка в каждом с веществом растительного происхождения, которые фигурант планировал разложить по закладкам.

Злоумышленник задержан и сознался в содеянном.

По части 3 статьи 30 и части 3 статьи 228.1 УК РФ возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Ведется следствие.