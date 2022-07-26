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Общество26 июля 2022 19:36

В Твери до 25 августа частично перекрыто движение транспорта по Петербургскому шоссе

Ищите пути объезда
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Движение транспорта ограничено до 25 августа

Движение транспорта ограничено до 25 августа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Твери в период с 8:00 утра 27 июля до 20:00 вечера 25 августа прекращено движение и парковска всех видов транспорта на участках:

- проезд от дома №46 на Петербургском шоссе до межквартального проезда за домом №50, корп. 1 на Петербургском шоссе;

- от улицы Паши Савельевой вдоль дома №54/2 и дома № 46 на Петербургском шоссе до поворота к дому №50 на Петербургском шоссе.

На указанных участках дорожные работы будет проводить АО "АБЗ-Дорстрой". Подрядчику предписано обеспечить проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на перекрытые участки.

Будьте внимательны. Ищите пути объезда.