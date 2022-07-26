В Твери до 25 августа частично перекрыто движение транспорта по Петербургскому шоссе

Движение транспорта ограничено до 25 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Твери в период с 8:00 утра 27 июля до 20:00 вечера 25 августа прекращено движение и парковска всех видов транспорта на участках:

- проезд от дома №46 на Петербургском шоссе до межквартального проезда за домом №50, корп. 1 на Петербургском шоссе;

- от улицы Паши Савельевой вдоль дома №54/2 и дома № 46 на Петербургском шоссе до поворота к дому №50 на Петербургском шоссе.

На указанных участках дорожные работы будет проводить АО "АБЗ-Дорстрой". Подрядчику предписано обеспечить проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на перекрытые участки.

Будьте внимательны. Ищите пути объезда.