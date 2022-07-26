В Твери на одну ночь перекроют движение по улице 1-я Вагонников

В Твери перекроют улицу 1-я Вагонников Фото: Алина НИЗАМОВА

В Твери в период с 23:00 вечера 27 июля до 5:00 утра 28 июля ограничат движение всех видов транспорта по улице 1-я Вагонников (на участке от улицы Хромова до дома № 36/53 на улице 1-я Вагонников).

Постановление опубликовано на сайте администрации города.

МУП "ЖЭК", которое будет проводить работы на участке, предписано обеспечить проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на улицу 1-я Вагонников.