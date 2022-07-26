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Общество26 июля 2022 19:26

Прокуратура нашла нарушения в школе Торжка

После предписания директору их устранили
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Нарушения в школе устранили после прокурорской проверки Фото: архив "КП"

Нарушения в школе устранили после прокурорской проверки Фото: архив "КП"

Торжокской межрайонной прокуратурой в ходе проверки выявлены нарушения в школе №3 города Торжка.

Установлено, что в школе нарушаются требования санитарно-эпидемиологического законодательства. В частности, не проводится обследование технического состояния вентиляции помещений для приготовления пищи, окна учебных классов не оборудованы москитными сетками, имеются нарушения в сфере обращения с отходами производства и потребления.

Руководителю учреждения внесено представление. Выявленные нарушения устранены.