Прокуратура нашла нарушения в школе Торжка

Нарушения в школе устранили после прокурорской проверки Фото: архив "КП"

Торжокской межрайонной прокуратурой в ходе проверки выявлены нарушения в школе №3 города Торжка.

Установлено, что в школе нарушаются требования санитарно-эпидемиологического законодательства. В частности, не проводится обследование технического состояния вентиляции помещений для приготовления пищи, окна учебных классов не оборудованы москитными сетками, имеются нарушения в сфере обращения с отходами производства и потребления.

Руководителю учреждения внесено представление. Выявленные нарушения устранены.