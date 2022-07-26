В Твери пройдет суд над фигурантами дела о гибели 13 человек в аварии с автобусом и маршруткой

Маршрутка на полной скорости влетела в автобус Фото: Дмитрий МИТИН

Дело о гибели 13 человек в страшной аварии с автобусом и маршруткой под Тверью осенью 2018 рассмотрит Московский районный суд. О старте судебного процесса рассказали в региональном СУ СК.

В ведомстве сообщают, что отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывших индивидуального предпринимателя, генерального директора ООО «Автодом», учредителя ООО «ТрансАвто» и директора ООО «ТрансАвто». В зависимости от роли каждого они обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности гибель в ДТП 13 человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Напомним, эта авария произошла утром 5 октября 2018 года на 24-м километре дороги Тверь-Ржев, неподалёку от села Некрасово. Микроавтобус «Форд Транзит» с пассажирами и водителем на борту влетел в рейсовый автобус ЛиАЗ. От сильнейшего удара 13 человек, включая и водителя маршрутки, погибли на месте.

В ходе следствия было установлено, что водитель был допущен к управлению транспортным средством с наличием медицинских противопоказаний. А фигуранты уголовного дела оказывали услуги по перевозке пассажиров, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья. Режим труда и отдыха водителей маршруток постоянно нарушался, официально трудоустроены они не были, инструктаж и стажировки не проводились.

- Указанные действия участников организованной преступной группы создавали реальную опасность оказываемой услуги пассажирских перевозок по автомобильным дорогам общего пользования Тверской области как для жизни и здоровья участников дорожного движения в общем, так и потребителей указанной услуги, которые, не имея фактической возможности проверить качество и безопасность предоставляемой им услуги, доверяли фигурантам в силу заключаемых договоров на их перевозку, - сообщили подробности уголовного дела в следственном комитете.

В ходе предварительного расследования ни один из обвиняемых вину не признал.

Следователем Следственного комитета собрана достаточная доказательственная база. Детально восстановлены обстоятельства смертельного ДТП. Проведено более 20 обысков по месту жительства перевозчиков, порядка 20 судебных экспертиз, допрошено свыше 150 свидетелей. Более 10 свидетелей после предъявления им неоспоримых фактов изменили свои показания и рассказали следователю о преступной схеме, которую использовали обвиняемые.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.