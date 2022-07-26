В Твери идет ремонт дворов

Качество ремонта проверяют эксперты. Фото: администрация Твери

В Твери идёт ремонт дворов. Придомовые территории ремонтируют в рамках закона Тверской области № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы». За ходом ремонта по долгу службы следят в горадминистрации.

- Качество ремонтных работ проверяют специалисты департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города, депутаты и представители общественности, - сообщает пресс-служба администрации Твери.

В этом году должны отремонтировать шесть дворовых территорий. В Центральном районе приведен в порядок двор на проезде Швейников,3 и улице Ерофеева 17/5 общей площадью около 1000 кв.м. Здесь была произведена разборка старого дорожного полотна, укладка нового асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров и площадок возле подъездов.

- В ходе инспекционного выезда представителей районной администрации, общественности, депутатов городской Думы, специалистов Министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций и подрядных организаций был произведен отбор проб из верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Образцы направлены на анализ сразу в несколько независимых лабораторий, где определят соответствие характеристики уложенного покрытия установленным требованиям. В случае несоответствия все недостатки подрядчик устранит за свой счёт, - поясняют в городмиристрации.